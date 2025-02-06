Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000
В Україну прибули перші французькі винищувачі Mirage 2000.
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у соцмережі Х в четвер, 6 лютого, пише Кореспондент.
«6 червня 2024 року президент Еммануель Макрон оголосив про постачання французьких Mirage 2000 до України. Перші з них сьогодні прибули до України», – написав Лекорню.
Лекорню нагадав, що раніше Франція за декілька місяців підготувала українських пілотів для Mirage 2000.
«Тепер вони братимуть участь у захисті неба України», – додав міністр.
З відкритих джерел відомо, що у розпорядженні Франції зараз є 93 літаки Mirage 2000 різних модифікацій.