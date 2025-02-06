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Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000

Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000

В Україну прибули перші французькі винищувачі Mirage 2000.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у соцмережі Х в четвер, 6 лютого, пише Кореспондент.

«6 червня 2024 року президент Еммануель Макрон оголосив про постачання французьких Mirage 2000 до України. Перші з них сьогодні прибули до України», – написав Лекорню.

Лекорню нагадав, що раніше Франція за декілька місяців підготувала українських пілотів для Mirage 2000.

«Тепер вони братимуть участь у захисті неба України», – додав міністр.

З відкритих джерел відомо, що у розпорядженні Франції зараз є 93 літаки Mirage 2000 різних модифікацій.

Агентство Телевидения Новости

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