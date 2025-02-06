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Головний мотиваційний пакет для військових за контрактом: у Раді дали роз’яснення

Головний мотиваційний пакет для військових за контрактом: у Раді дали роз’яснення

Найбільш справедливим варіантом буде платити при укладанні контракту для військових. Це одноразові грошові виплати.

Про це заявив член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський повідомляє РБК-Україна.

Як зазначив депутат, дискутувалося щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.

«Але на моє переконання як фахівця-правника, це буде порушувати принцип рівності. Тому що будуть поруч сидіти в окопах військовослужбовці, один з яких може отримувати більші грошові кошти за виконання того самого функціоналу», – сказав він.

На його думку, буде все-таки найбільш прийнятний варіант – це одноразові грошові виплати при укладанні контракту, які забезпечать можливості розв’язати соціальні проблеми, ще якісь, те, що потрібно купити на потреби родини й та далі, якщо військовослужбовці будуть йти на контракт.

«Тому головний мотиваційний пакет – це якраз одноразові грошові виплати», – сказав Веніславський.

Агентство Телевидения Новости

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