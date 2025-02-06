Працювала в окупаційній адміністрації Куп’янська: справу передано до суду

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 50-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, під час окупації Куп’янщини збройними силами рф мешканка села Рублене добровільно пішла на співпрацю з ворогом. На початку серпня 2022 року жінка обійняла посаду «в. о. помічника начальника управління (сільський) Великобурлуцького територіального управління» у псевдоадміністрації.

Колаборантка виконувала вказівки вищого керівництва, брала участь у нарадах, а також збирала паспортні дані місцевих мешканців і проводила прийом громадян.

Наразі обвинувачена переховується від українських правоохоронців, її оголошено у розшук.

Жінку судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області. Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости