Харківські державні театри звільнили від сплати комунальних послуг до квітня 2025 року

Шість закладів культури міста Харкова звільнили від сплати комунальних послуг на період з 1 січня 2024 року до 15 квітня 2025 року.

Відповідне рішення було ухвалене на позачерговій сесії міської ради, повідомила пресслужба міськради.

Так, на вказаний період припиняється стягнення плати за послуги, які надаються комунальними підприємствами Харківської міської ради, а саме тепло- та водопостачання, водовідведення та вивезення сміття.

Пільгу отримали такі заклади: Харківська обласна філармонія, Харківський академічний театр музичної комедії, Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка, Харківський театр для дітей та юнацтва, Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва.

«Хоч ці заклади перебувають в обласній власності, ми маємо підтримати їх у ці складні часи. Вони дають концерти для наших військових у шпиталях і на фронті, виступають у метрополітені, активно підтримуючи харків’ян», – підкреслив міський голова Ігор Терехов.

Також рішення передбачає фінансову підтримку комунальних підприємств з міського бюджету для покриття витрат на відповідні послуги.

Агентство Телевидения Новости