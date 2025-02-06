Викрито чергову поплічницю окупантів: працювала в адміністрації під час захоплення Куп’янщини

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 22-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканка селища Великий Бурлук Куп’янського району під час захоплення населеного пункту збройними силами рф добровільно вирішила працювати на окупантів. У серпні 2022 року жінка обійняла посаду «специалиста сектора внутренней политики Великобурлукского территориального управления» в так званій «ВГА».

Колаборантка переважно займалась веденням службової документації.

Наразі підозрювана переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости