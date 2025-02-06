Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:41
Просмотров: 27

Викрито чергову поплічницю окупантів: працювала в адміністрації під час захоплення Куп’янщини

Викрито чергову поплічницю окупантів: працювала в адміністрації під час захоплення Куп’янщини

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 22-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканка селища Великий Бурлук Куп’янського району під час захоплення населеного пункту збройними силами рф добровільно вирішила працювати на окупантів. У серпні 2022 року жінка обійняла посаду «специалиста сектора внутренней политики Великобурлукского территориального управления» в так званій «ВГА».

Колаборантка переважно займалась веденням службової документації.

Наразі підозрювана переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 