Комунальники оновлюють водогони в Салтівському районі Харкова

Бригади комплексу «Харківводовідведення» з початку року замінили 490 м комунікацій у будинках комунальної власності в Салтівському районі.

Про це повідомляє міськрада.

Планові ремонти систем холодної води провели на вул. Гвардійців-Широнінців, пр. Тракторобудівників і пр. Ювілейному. Також фахівці капітально оновили трубопроводи водовідведення на вул. Леся Сердюка, вул. Нескорених та пр. Ювілейному.

Як повідомив начальник районної служби Андрій Євдошенко, зараз завершується капітальний ремонт технічно зношених ділянок комунікацій холодної води в будинку на вул. Валентинівській. Там комунальники переклали 40 м трубопроводів з заміною обладнання.

«Старі металеві труби оновлюємо сучасними поліетиленовими, які мають тривалий термін експлуатації. Вже традиційно встановлюємо на системах максимальну кількість запірної арматури, щоб під час подальших ремонтних робіт мінімізувати відключення послуг споживачам. Поточні ремонти в будинках ведемо цілий рік, без зупинок. Також щодня реагуємо на понад 50 заявок від мешканців», – розповів Андрій Євдошенко.

Агентство Телевидения Новости