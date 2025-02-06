Шість атак окупантів відбили ЗСУ на Харківщині з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 6.02.2025 щодо російського вторгнення.

Від початку доби відбулося 66 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українські воїни сьогодні відбили одну атаку в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Лозової, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 17 разів поблизу Зеленого Гаю, Копанок, Новосергіївки, Греківки, Нового, Зеленої Долини, Новолюбівки, Катеринівки, Ямполівки, Тернів та Колодязів. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку авіація ворога завдала ударів по Сіверську та Званівці, застосувавши дві керовані бомби. Противник двічі атакував ЗСУ в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають дві спроби окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру. По Бондарному російські загарбники цілили двома керованими авіабомбами.

На Торецькому напрямку противник дев’ять разів атакував неподалік Диліївки та Торецька. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 17 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлярівка, Успенівка, Дачне, Андріївка та Шевченко. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 15 атак, два боєзіткнення досі тривають. Авіаудару двома керованими бомбами зазнала Новоолександрівка.

Агентство Телевидения Новости