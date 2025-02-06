АМКУ дозволив «Київстару» придбати сервіс таксі Uklon

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл найбільшому мобільному оператору «Київстар» на придбання онлайн-сервісу замовлення таксі Uklon.

Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко, пише Економічна правда.

Зазначається, що відповідне рішення стосується п’яти заявок на придбання, поданих до комітету 23 грудня 2024 року. Зокрема, йдеться про компанії: ТОВ «Тех Уклон», ТОВ «Уклон Корпорейт», ТОВ «Уклон Україна», Кіпрська UKLON LT.

Крім цього, «Київстар» отримав дозвіл через ТОВ «Уклон Корпорейт» на контроль над активами ТОВ «Уклон Україна», що займаються: райд-хейлінгом (послуги таксі), доставленням, онлайн-рекламою.

«Комітет дійшов висновку, що дії ПрАТ не призведуть до структурних змін на жодному з трьох задіяних товарних ринків», – розповів Кириленко.

За оцінками Forbes Ukraine, угода з поглинання Uklon може обійтися «Київстару» в 40-80 млн дол. Пізніше Scroll.media повідомило, що угоду розраховуватимуть у діапазоні від 72 млн до 75 млн дол.

Агентство Телевидения Новости