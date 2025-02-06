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Смерть людини у Київському районі Харкова: поліція встановлює обставини
6 лютого близько 10:20 до Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що по вулиці Нескорених відбулась надзвичайна подія.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
За адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група.
Попередньо встановлено, що під час виконання ремонтних робіт 41-річний працівник тролейбусного депо отримав травми, не сумісні з життям. Всі обставини події встановлюються.