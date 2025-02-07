На Харківщині ЗСУ відбивали атаки біля восьми населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 лютого. Розпочалася 1080 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 101 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 138 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 2829 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 94 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Дмитрівка, Мала Рибиця Сумської області; Сіверськ, Званівка, Бондарне, Новоолександрівка, Одрадне, Новосілка, Новий Комар, Новопіль Донецької області; Гуляйполе Запорізької області, а також по місту Запоріжжя.

На Харківському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Лозова, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Зеленого Гаю, Копанок, Новосергіївки, Греківки, Нового, Зеленої Долини, Новолюбівки, Катеринівки, Ямполівки, Тернів та Колодязів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости