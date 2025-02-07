Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 55

Загинув в ході стрілецького бою: у Києві поховали захисника з Харківщини

Загинув в ході стрілецького бою: у Києві поховали захисника з Харківщини

Під час виконання бойового завдання на сході України, 18 грудня 2024 року, загинув військовослужбовець Збройних сил України, старший солдат Станіслав Кириченко.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

Станіслав Кириченко народився 20 серпня 1995 року. Він був номером обслуги відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки. На захист України став 5 серпня 2024 року. Віддав своє життя у ході стрілецького бою 18 грудня 2024 року в районі населеного пункту Загризове Борівського району Харківської області.

Захисник похований на Алеї Героїв Лісового кладовища в Києві.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 