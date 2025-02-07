Загинув в ході стрілецького бою: у Києві поховали захисника з Харківщини

Під час виконання бойового завдання на сході України, 18 грудня 2024 року, загинув військовослужбовець Збройних сил України, старший солдат Станіслав Кириченко.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

Станіслав Кириченко народився 20 серпня 1995 року. Він був номером обслуги відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки. На захист України став 5 серпня 2024 року. Віддав своє життя у ході стрілецького бою 18 грудня 2024 року в районі населеного пункту Загризове Борівського району Харківської області.

Захисник похований на Алеї Героїв Лісового кладовища в Києві.

Агентство Телевидения Новости