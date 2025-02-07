У небі над Україною збили 81 російський БпЛА: дрони атакували Харківщину та ще 12 областей

У ніч на 7 лютого, починаючи з 19:00 6 лютого, противник атакував Україну 112 ударним БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 81 «шахеда» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина.

Агентство Телевидения Новости