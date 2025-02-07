Окупанти атакували Харківщину дронами та артилерією
Протягом доби окупанти атакували Харків та завдавали ударів по Харківському, Куп’янському та Берестинському районах області. За попередніми даними, без постраждалих.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
О 14:23 у Харкові в Салтівському районі БпЛА влучив у фасад житлового будинку. Без загоряння. Інформація про постраждалих не надходила.
Близько 13:10 у Харкові збито БпЛА «Молнія». Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.
7 лютого близько 00:01 окупанти завдали удару по Куп’янську фугасним реактивним снарядом РСЗВ «Ураган». Пошкоджено житлові будинки.
Близько 22:10 за межами с. Кегичівка Берестинського району поблизу телевежі виявлено залишки збитого БпЛА «Герань-2».
О 17:50 в Куп’янську на трасі Чугуїв – Мілове у дорогу влучив БпЛА «Молнія».
О 13:10 у лісі в с. Борщова Харківського району на відкритій території зафіксовано влучання в землю артилерії.
Об 11:20 в Куп’янську БпЛА «Молнія» влучив у будівлю закладу харчування.
У результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 56 людей.
Фото: наслідки обстрілів Куп’янська