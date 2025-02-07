Здетонував підривач до снарядів: стали відомі обставини загибелі 10-річної дитини під Харковом

7 лютого у селищі Коротич Харківського району в приватному будинку внаслідок вибуху загинув 10-річний хлопчик. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі дитини. Попередньо встановлено, що здетонував підривач А 670 до снарядів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Вночі 7 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що загинула дитина.

«Встановлено, що вночі батьки прокинулися від звуку вибуху в кімнаті сина та виявили дитину без ознак життя. У ході обстеження місця події попередньо встановлено, що здетонував підривач А 670 до снарядів», – йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Встановлюється походження боєприпасу. Триває досудове розслідування.

Агентство Телевидения Новости