У восьми областях України ввели аварійні відключення світла

Сьогодні, 7 лютого, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Черкаській областях запровадили аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили в Харківобленерго.

Причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії.

«Графіки аварійних відключень скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости