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У восьми областях України ввели аварійні відключення світла
Сьогодні, 7 лютого, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Черкаській областях запровадили аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомили в Харківобленерго.
Причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії.
«Графіки аварійних відключень скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі», – йдеться в повідомленні.