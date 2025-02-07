Розділенням тривог для міста та області: у Харкові запрацює диференційована система оповіщення

Сьогодні, 7 лютого, виконавчий комітет Харківської міської ради ухвалив рішення про введення в експлуатацію місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Харкова, що розділятиме сигнали тривоги для міста та області.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Згідно з рішенням, система пройшла всі необхідні випробовування та готова до використання за призначенням.

Нагадаємо, нова система оповіщення, що розділятиме сигнали для міста та області, дозволить зменшити кількість тривог у місті та створити комфортніші умови для роботи бізнесу, зокрема, торгових центрів, банків та інших установ. Вона має кілька джерел живлення, забезпечена резервними каналами зв’язку та обладнана голосовими повідомленнями, які дають змогу конкретизувати тип загрози для міста.

Агентство Телевидения Новости