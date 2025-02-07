На захисті неба Харківщини: як мобільні вогневі групи НГУ відбивають атаки «шахедів»

Щоб збити ворожий «шахед», є лічені секунди, розповідає командир підрозділу мобільних вогневих груп Дмитро з позивним «Кіпр». За словами гвардійця, окупанти вибудовують маршрути своїх повітряних вбивць так, щоб зробити їх недосяжними для мисливців за «шахедами». Зазвичай, дрони рухаються на висоті до двох тисяч метрів.

Дмитро «Кіпр», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Ви не знаєте, в яку сторону летить шахед. Тому що це така крапка, яка переміщається і рухається. Там по секундах це може бути. Десь 10-15 секунд прольоту на тій відстані, коли ви можете його вразити. Наприклад, коли він летить в горизонті, ви не можете дозволити в нього стріляти, коли за ним населений пункт чи траса. Це великий ризик і ми не можемо населення під цей ризик підводити.

Попри все, гвардійці успішно нищать ворожі дрони. Мобільні вогневі групи на варті неба Харківщини – цілодобово. На відпочинок лишається іноді пару годин. Радість від влучного пострілу – втіха для всього підрозділу. Незалежно, яка саме група вразила ворожу ціль

Дмитро «Кіпр», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Розумієте, що взагалі це чиєсь життя, котре продовжиться і я так розумію, що воно буде щасливим. якщо Бог дав нам зробити свою роботу на 10 балів. Хлопці сьогодні після нічного чергування, вони відпочили десь близько двох годин. Так що вдалося поспати, тому що коли вони виходять з чергування, треба ж і зброю привести до ладу і обслужить все. Відстань між тією тривогою, яка закінчилась і яка почалась, вона дуже коротка. І так воно доба за добою.

До великої війни Дмитро займався бізнесом. У перший рік повномасштабного вторгнення волонтерив у Харкові. У двадцять третьому прийшов до військкомату. Вдячний кожному побратиму, з ким пліч-о-пліч нищили окупантів у Кліщіївці на Донеччині.

Дмитро «Кіпр», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Я вважаю, що левову частку труднощів виносять хлопці в піхоті. Це дійсно дуже важко, вони дійсно на своїх плечах виносять.

У підрозділі командира поважають та цінують. За словами гвардійців, Дмитро піклується про бійців та допомагає.

Артем «Арчі», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Це командир, яких, ну, дуже, якщо не існує, то дуже мало. 01.11 + 01.58 Каже, що хлопці молодці гарно робите свою справу і все у вас вийде. Якщо є можливість, то завжди дзвонить і наполягає: відпочивайте. Там зайва годинка з’явилася, щоб всі відпочили, були ситі.

Гвардійцям вдається вражати й ворожі «Молнії», хоча це поки складно з причин, що не підлягають розголошенню. Ворог скеровує ці дрони по житлових будинках Харкова та мирних людях навмисно, переконаний гвардієць.

Дмитро «Кіпр», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Вони все бачать, в них нема такого, щоб вони не бачили куди. Це на враження населення, як і все у них робиться. Які ті ракети, які з 22 року прилітали в місто Харків і інші міста. В основному вони вражали об’єкти мирного характеру.

Своє післявоєнне життя гвардієць Дмитро ще не планував. Але вже вирішив, що спочатку відпочинуть з дружиною на його улюбленому острові, що і став його позивним – на Кіпрі.





Агентство Телевидения Новости