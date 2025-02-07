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У Харкові чоловік організував підпільний покер-клуб

У Харкові чоловік організував підпільний покер-клуб

У Харкові затримали організаторів нелегального покер-клубу, який працював без ліцензії та сплати податків. 33-річний безробітний харків’янин разом з двома спільниками організував гральний бізнес, контролюючи доступ до клубу і фіксуючи комісію з гравців.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 33-річний безробітний харківʼянин організував покер-клуб без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та, відповідно, без сплати податків, який працював з липня 2024 року.

Для реалізації свого плану ділок орендував нежитлові приміщення в Основʼянському районі Харкова. До оборудки він залучив своїх двох знайомих – 35-річного чоловіка та 38-річну жінку. Спільники працювали адміністраторами.

До гральної зали могли потрапити лише перевірені клієнти. Вхід до закладу ділок контролював системою відеоспостереження.

«Ціна фішок у грі відповідала вартості реальних грошей. Гравці входили у гру і виходили зі столу в будь-який момент, фіксованого часу тривалості гри не було. Під час гри адміністратори відраховували з гравців комісію на користь покер-клубу з метою отримання прибутку», – розповіли в прокуратурі.

Трьом учасникам нелегального бізнесу повідомлено про підозру у незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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