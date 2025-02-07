У Харкові судитимуть молодика, який вчинив серію підпалів Укрпошти та обладнання Харківобленерго

У Харкові 18-річний молодик, який вчинив серію підпалів трансформаторних підстанцій і відділень «Укрпошти» на замовлення російських спецслужб, постане перед судом. За даними слідства, він отримував інструкції через месенджер і отримував гроші через криптовалютний гаманець, а свої злочини фіксував на відео.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, з початку листопада 2024 року безробітний молодик вчинив серію підпалів трансформаторних підстанцій, розташованих у Салтівському районі м. Харкова, а також відділення «Укрпошти». Свої дії він фільмував на мобільний телефон для звітності.

Правоохоронці викрили палія. Встановлено, що він діяв на замовлення куратора, ймовірно, представника російських спецслужб. Особа куратора наразі встановлюється.

Молодика завербували дистанційно. Від куратора в месенджері Telegram чоловік отримував детальні інструкції, як треба діяти, узгоджував, які саме об’єкти треба підпалити, а також обговорював умови «співпраці». Однією з умов оплати була наявність відео, що підтверджує успішне виконання задачі.

Гроші від «роботодавця» молодик отримував на спеціально створений для цього криптовалютний гаманець, а вже в подальшому виводив у гривні. Усього за чотири підпали обвинувачений отримав майже 150 тис. гривень.

Внаслідок його дій завдано збитків АТ «Укрпошта», «Харківобленерго» та КП «Міськсвітло».

Одне з відео, знятих обвинуваченим, було опубліковано в Telegram-каналі антиукраїнського спрямування. Допис з роликом, де продемонстровано момент з підпалом, супроводжував підпис з маніпулятивним підписом та закликом «жечь и уничтожать все объекты, выполняющие задачи принудительной мобилизации».

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 18-річного чоловіка за фактами диверсій, вчинених в умовах воєнного стану, та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 209 КК України).

Чоловіка судитимуть у Московському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости