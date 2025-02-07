Скільки коштують квіти у Харкові напередодні дня закоханих

У Харкові проаналізували ціни на квіти до Дня закоханих.

Про це повідомляє міськрада.

За даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, вартість квітів залежить від їхнього виду, розміру та країни походження.

Зокрема, троянди коштують від 70 до 150 грн, хризантеми – 90-120 грн, гвоздики – 30-40 грн, тюльпани – 50-65 грн, іриси – 50-60 грн, альстромерії – 60-70 грн, гербери – 50-75 грн.

Готові букети стартують від 600 грн, а квіткові композиції в кошиках – від 400 грн.

Порівняно з минулим роком ціни на квіти зросли на 5-15%.

Агентство Телевидения Новости