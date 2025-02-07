Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:14
Просмотров: 66

На Харківщині виявили продавця наркотиків

На Харківщині виявили продавця наркотиків

Оперативники встановили, що 43-річний мешканець Ізюма займався збутом психотропних речовин.

У грудні минулого року правоохоронці зафіксували факт продажу ним «PVP», повідомляє поліція Харківської області.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання поліцейські вилучили зіп-пакети з порошкоподібною речовиною, пакувальні матеріали та подрібнену рослинну речовину зеленого кольору. Вилучене направлено на експертизу.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Поліцейські перевіряють його на причетність до аналогічних злочинів.Процесуальне керівництво здійснює Ізюмська окружна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 