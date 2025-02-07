На Харківщині виявили продавця наркотиків

Оперативники встановили, що 43-річний мешканець Ізюма займався збутом психотропних речовин.

У грудні минулого року правоохоронці зафіксували факт продажу ним «PVP», повідомляє поліція Харківської області.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання поліцейські вилучили зіп-пакети з порошкоподібною речовиною, пакувальні матеріали та подрібнену рослинну речовину зеленого кольору. Вилучене направлено на експертизу.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Поліцейські перевіряють його на причетність до аналогічних злочинів.Процесуальне керівництво здійснює Ізюмська окружна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости