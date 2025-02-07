Міняла сувенірні гроші на справжні: мешканку Харківщини викрили на шахрайстві

44-річна жителька Люботина ошукала жінку в селі Ков’яги, підмінивши її заощадження на фальшиві купюри.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Вона представилася працівницею газової служби та вигадала історію про начебто наявну грошову реформу, котра передбачала заміну старих грошових купюр на нові.

Фігурантка підмінила гроші потерпілої в сумі 30000 гривень та 600 доларів США на фальшиві купюри.

Зловмисниця вже була засуджена за аналогічні злочини. Слідчі Богодухівського РВП повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Суд обрав їй запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Агентство Телевидения Новости