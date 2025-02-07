Укрзалізниця опублікувала перелік флагманських поїздів: серед них є два потяги з Харкова

Отримав однойменну назву та став флагманським поїзд №7/8 Київ – Чернівці.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Атрибутами флагманських поїздів є:▫️ нові (випущені після 2021 року) або модернізовані вагони з відповідними зручностями (вакуумні туалети, сповивальні столики, кондиціонери, розетки);▫️додаткові елементи безпеки (відеонагляд у коридорі вагона, звукова сигналізація та тривожні кнопки в купе);▫️інклюзивний вагон у складі поїзда;▫️колекційний залізничний цукор-рафінад;▫️фірмова назва та логотип з урахуванням історії поїзда й маршруту.

Поїзд №7/8 Київ – Чернівці «Буковина» вирушає зі станції Київ-Пасажирський о 20:13 та прибуває на кінцеву зупинку о 7:59.

Нагадаємо, що «Буковина» – це вже шостий флагманський поїзд.

Наразі також курсують:№15/16 Харків – Ясіня «Лесь Курбас»№17/18 Харків – Ужгород «Сковорода»№79/80 Дніпро – Львів «Січеслав»№91/92 Київ – Львів «Леополіс»№105/106 Київ – Одеса «Чорноморець».

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