Шахрайські кол-центри змушували пенсіонерів купувати БАДи: зловмисників виявила поліція

Зловмисники надсилали літнім людям посилки з біологічно активними добавками, які ті не замовляли, та вимагали оплатити їх за завищеною ціною.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Поліцейські ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, які діяли в Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях. Протиправну схему викрили співробітники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з оперативниками ГУНП в Луганській, Запорізькій, Херсонській, Полтавській, Харківській та Київській областях, за силової підтримки спецпідрозділів цих регіонів та за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.

Оперативники встановили, що члени злочинної організації мали базу даних громадян, які раніше купували БАДи. Упродовж 2023-2024 років на ім’я цих осіб, серед яких було багато пенсіонерів, вимагачі поштою відправляли нові добавки. Далі аферисти телефонували жертвам під виглядом медпрацівників і вимагали плату, яка значно перевищувала реальну вартість товарів.

Якщо людина відмовлялась забирати з пошти та оплачувати посилку, то через кілька годин їй починали надходити дзвінки нібито від виконавчої служби з повідомленнями про відкриття кримінального провадження проти неї та застосування фінансових санкцій. Зловмисники вимагали суму вже у 2,5 раза вищу, ніж попередня, та погрожували заблокувати пенсійну картку – єдине джерело доходу. Пенсіонерів тероризували доти, доки вони не перераховували кошти. Через жорсткий психологічний тиск у багатьох потерпілих погіршився стан здоров’я.

За день махінатори відправляли понад 100 посилок. Залякані люди віддали зловмисникам 10 мільйонів гривень.

Керівники кол-центрів – жителі Дніпропетровської області віком 24-29 років. Серед працівників «офісів» були неповнолітні.

Слідчі Нацполіції оголосили підозру всім 13 фігурантам, з них 9 – затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські провели 56 санкціонованих обшуків за місцями проживання, в автомобілях затриманих, а також в офісних і складських приміщеннях на території Полтавської, Дніпропетровської, Харківської та Київської областей.

Вилучено 3052 упаковки дієтичних добавок 16 видів, автомобілі, комп’ютерну техніку, телефони, накопичувачі, документацію, зокрема інструкції для співробітників, банківські картки, а також понад 323 000 доларів. Крім того, поліцейські виявили у членів злочинної організації російську символіку та печатки з гербом рф.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости