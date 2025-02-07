На Харківщині рятувальники понад 11 годин гасили пожежу у виробничій будівлі

7 лютого о 2:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у виробничій будівлі приватного підприємства на території Малинівської громади Чугуївського району.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

До місця події відразу вирушили 5 оперативних підрозділів ДСНС на автоцистернах. На момент прибуття рятувальників горло виробниче приміщення на площі близько 800 м кв.

О 7:30 пожежу локалізовано, о 15:00 — ліквідовано. Завдяки оперативним та професійним діям рятувальників вогонь не розповсюдився на сусідні приміщення. Загиблих та травмованих осіб немає, зазначають рятувальники.

За попередніми даними причиною виникнення займання стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

Агентство Телевидения Новости