На Харківщині з початку доби окупанти сім разів атакували неподалік Загризового та Лозової

Оперативна інформація станом на 16:00 7.02.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, від початку доби відбулося 67 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Загризового та Лозової. Чотири боєзіткнення закінчилися, ще три – тривають дотепер. Ворог завдав авіаударів некерованими ракетами по Зеленому Гаю та Піщаному.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка та Ямполівка. На даний час одна атака триває.

На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське противник двічі атакував позиції ЗСУ, наразі триває одне боєзіткнення.

Сили оборони відбивають дві атаки росіян поблизу Часового Яру на Краматорському напрямку. По Краматорську ворог вдарив КАБами.

На Торецькому напрямку противник атакував вісім разів в районі Торецька. Дотепер ще точаться чотири боєзіткнення. На даний час відомо про дев’ять керованих авіаційних бомб, які авіація противника скинула на Костянтинівку, Дружківку та Олексіїво-Дружківку.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 17 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 15 атак, два боєзіткнення – досі тривають. Втрати ворога уточнюються. Окупант завдавав авіаударів по районах Філії та Олексіївки.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за сьогодні відбили 13 атак російських загарбників, ще п’ять атак тривають. Противник завдав 18 авіаударів, скинувши при цьому 25 КАБ, також здійснив 262 обстріли.

Агентство Телевидения Новости