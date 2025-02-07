Громаді Харкова буде повернуто нежитлові приміщення вартістю 11,6 млн гривень

Суд задовольнив позов Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова в інтересах держави про витребування нежитлових приміщень площею майже 600 кв. метрів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що в оренді у фізичної особи-підприємця з 2016 року перебували приміщення, розташовані по вул. Косарєва. У 2017 році підприємець звернувся до Управління комунального майна Харківської міської ради з листом, у якому просив дозволити приватизацію вказаних приміщень шляхом викупу.

На підставі цього звернення органом місцевого самоврядування прийнято рішення про приватизацію приміщення.

Надалі нерухомість була відчужена іншим особам.

Прокуратурою встановлено, що приватизацію проведено незаконно, оскільки жодних документів, які б надавали право на таку приватизацію, а саме щодо проведення поліпшень цієї нерухомості, підприємець не надав. Відомості про те, що проводились у вказаних нежитлових приміщеннях невід’ємні поліпшення, відсутні.

Захищаючи інтереси держави, прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом.

Господарським судом Харківської області ухвалено рішення про витребування приміщень вартістю 11,6 млн гривень на користь Харківської міської територіальної громади. Після набрання рішенням суду законної сили прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його реального виконання.

Агентство Телевидения Новости