У Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіли майже 1400 людей

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 29 січня по 4 лютого захворіли 1390 осіб.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, за цей тиждень були зафіксовані п’ять лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (для порівняння – за попередній тиждень, з 22 по 28 січня, – три випадки). Госпіталізованих осіб з грипом та ГРВІ не було.

Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV-2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету є вакцинація, яка проводиться безплатно.

Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях.

Агентство Телевидения Новости