У десятках міст Словаччини почалися протести проти уряду Фіцо
У п’ятницю в десятках словацьких міст і за кордоном знову проходять акції протесту проти уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо.
Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Aktuality.
Акції відбуваються у понад 50 містах.
На заходах під гаслом «Словаччина – це Європа» учасники висловлюють свою незгоду з політикою нинішнього уряду і стурбованість тим, що нинішнє керівництво країни готує вихід Словаччини з Європейського Союзу і НАТО.
Захід у Братиславі організовує громадська ініціатива «Мир в Україні», яка попереджає, що влада лякає словаків нібито державним переворотом.
«Вони лякають словаків державним переворотом, але ніякого перевороту не буде. Вони лякають їх насильницькими протестами, але наші протести мирні й гідні. Вони лякають їх, тому що нічого іншого не знають», – заявили в громадському об’єднанні.
«Це просто казки, брехня і марення. Словаки добре знають, що реальна загроза для нашої батьківщини – це прем’єр-міністр, який співпрацює з нашим ворогом», – додали в громадській ініціативі, маючи на увазі політику Фіцо і поїздки представників уряду і керівної партії до росії.
На думку організаторів протестів, уряд Фіцо загрожує майбутньому Словаччини в демократичній і вільній Європі. «Не дозволимо, щоб у нашій країні домінували авторитарні практики й проросійська пропаганда», – закликали організатори.
Словаки, які проживають за кордоном, протестуватимуть, також у Празі, Брно, Берліні, Брюсселі, Кракові, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Люксембурзі та інших містах.