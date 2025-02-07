Внаслідок обстрілу Куп’янська постраждала мирна мешканка

За даними слідства, 7 лютого близько 12:00 ворожий безпілотник пошкодив приміщення кафе у місті Купʼянськ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Орієнтовно о 14:00 — повторна атака БпЛА по місту. Осколкове поранення отримала 20-річна дівчина. Пошкоджено житлові будинки.

Встановлено, що для ударів по Купʼянську війська рф вчергове застосували ударні БпЛА «Молнія».

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости