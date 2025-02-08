На Харківщині окупанти штурмують біля Вовчанська, Загризового та Лозової

Оперативна інформація станом на 8:00 8.02.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 123 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ЗСУ відбили атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Лозова.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Копанок, Новоєгорівки, Новолюбівки та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог 13 разів атакував позиції ЗСУ у районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах населених пунктів Часів Яр та Предтечине.На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі Торецька.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції ЗСУ, намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 22 бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, дві РСЗВ, 102 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 95 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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