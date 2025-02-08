Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 55

У Харкові викрито зловмисника: продавав неіснуючі супутникові термінали Starlink

У Харкові викрито зловмисника: продавав неіснуючі супутникові термінали Starlink

34-річний чоловік, скориставшись загальновідомою інтернет-платформою оголошень, розмістив на сайті оголошення про продаж неіснуючого товару – супутникового термінала Starlink.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисник оцінив один комплект у 18 тисяч гривень, навмисно занижуючи вартість, щоб привабити потенційних покупців.

Потерпіла замовила кілька комплектів і перерахувала гроші на рахунок шахрая. Отримавши кошти, чоловік не відправив товар і перестав виходити на зв’язок. Шахрайським способом порушник заволодів грошовими коштами на загальну суму 100 тисяч гривень.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 