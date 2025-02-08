У Харкові викрито зловмисника: продавав неіснуючі супутникові термінали Starlink
34-річний чоловік, скориставшись загальновідомою інтернет-платформою оголошень, розмістив на сайті оголошення про продаж неіснуючого товару – супутникового термінала Starlink.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Зловмисник оцінив один комплект у 18 тисяч гривень, навмисно занижуючи вартість, щоб привабити потенційних покупців.
Потерпіла замовила кілька комплектів і перерахувала гроші на рахунок шахрая. Отримавши кошти, чоловік не відправив товар і перестав виходити на зв’язок. Шахрайським способом порушник заволодів грошовими коштами на загальну суму 100 тисяч гривень.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.