Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:50
Просмотров: 46

Нічне бомбардування КАБами Золочівської громади на Харківщині

Нічне бомбардування КАБами Золочівської громади на Харківщині

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

8 лютого 4:50 – 5:05 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ. Авіаційний обстріл по околицях населених пунктів:

2 КАБ – околиці село Одноробівка;1 КАБ – околиці село Березівка;1 КАБ – околиці село Карасівка;2 КАБ – околиці село Клинова Новоселівка.

7 лютого 17:10 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, село Плоске, за межами. Влучання КАБу на відкритій місцевості за межами н.п.

14:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 20-річна жінка.

13:00 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, село Стецьківка. У двір домоволодіння впав ворожий БПЛА. Інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила.

12:10 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю кафе.

10:20 хв. Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, місто Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги.

10:10 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 48-річна жінка.

10:00 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, місто Куп’янськ. Влучання FPV дрона в цивільний об‘єкт інфраструктури.

9:35 хв. Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, між село Грушівка та село Нечволодівка. Влучання FPV дрона у транспортний засіб.

На Харківському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Лозова.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 27 людей (1 дитина).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 