Нічне бомбардування КАБами Золочівської громади на Харківщині

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

8 лютого 4:50 – 5:05 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ. Авіаційний обстріл по околицях населених пунктів:

2 КАБ – околиці село Одноробівка;1 КАБ – околиці село Березівка;1 КАБ – околиці село Карасівка;2 КАБ – околиці село Клинова Новоселівка.

7 лютого 17:10 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, село Плоске, за межами. Влучання КАБу на відкритій місцевості за межами н.п.

14:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 20-річна жінка.

13:00 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, село Стецьківка. У двір домоволодіння впав ворожий БПЛА. Інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила.

12:10 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю кафе.

10:20 хв. Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, місто Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги.

10:10 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 48-річна жінка.

10:00 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, місто Куп’янськ. Влучання FPV дрона в цивільний об‘єкт інфраструктури.

9:35 хв. Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, між село Грушівка та село Нечволодівка. Влучання FPV дрона у транспортний засіб.

На Харківському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Лозова.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 27 людей (1 дитина).

Агентство Телевидения Новости