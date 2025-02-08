Нічне бомбардування КАБами Золочівської громади на Харківщині
Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
8 лютого 4:50 – 5:05 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ. Авіаційний обстріл по околицях населених пунктів:
2 КАБ – околиці село Одноробівка;1 КАБ – околиці село Березівка;1 КАБ – околиці село Карасівка;2 КАБ – околиці село Клинова Новоселівка.
7 лютого 17:10 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, село Плоске, за межами. Влучання КАБу на відкритій місцевості за межами н.п.
14:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 20-річна жінка.
13:00 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, село Стецьківка. У двір домоволодіння впав ворожий БПЛА. Інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила.
12:10 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю кафе.
10:20 хв. Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, місто Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги.
10:10 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 48-річна жінка.
10:00 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, місто Куп’янськ. Влучання FPV дрона в цивільний об‘єкт інфраструктури.
9:35 хв. Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, між село Грушівка та село Нечволодівка. Влучання FPV дрона у транспортний засіб.
На Харківському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Лозова.
В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 27 людей (1 дитина).