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На «Ігри Нескорених» у Канаді поїхали 35 українських захисників
Рекордна кількість українських захисників вирушила на «Ігри Нескорених» у Канаді.
Вперше турнір для поранених військовослужбовців і ветеранів проходить узимку, повідомляє Міністерство оборони України.
До програми перших зимових «Ігор Нескорених» додали гірські та бігові лижі, сноуборд, біатлон, скелетон і керлінг на колісних кріслах.
Шанс завоювати медалі 8 – 16 лютого в Ванкувері та Вістлері матимуть 35 українців.