Українець завоював «срібло» Кубка світу з лижної акробатики

Українець Дмитро Котовський здобув срібло на четвертому етапі Кубка світу з лижної акробатики, який відбувся в американському Дір-Веллі.

Про це повідомляє «Чемпіон».

Через несприятливі погодні умови організатори відмовились від кваліфікації, одразу перейшовши до суперфіналу.

Котовський під час свого виступу успішно виконав потрійне сальто з чотирма гвинтами, за яке отримав оцінку у 115,49 бала. Цей результат став другим серед учасників, українця обійшов лише американець Квінн Делінджер – 122.57 бала.

Це перша нагорода для України у поточному сезоні Кубка світу, а для Дмитра це був шостий подіум на рівні КС.

Результат Кубку світу в Дір-Веллі:

Квінн Делінджер (США) – 122.57 балаДмитро Котовський (Україна) – 115.49Крістофер Лілліс (США) – 104.43

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9. Максим Кузнєцов (Україна) – 93.0614. Олександр Окіпнюк (Україна) – 82.2119. Володимир Кушнір (Україна) – 74.5221. Захар Максимчук (Україна) – 66.2723. Ян Гаврюк (Україна) – 58.16

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