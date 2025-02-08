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На Харківщині Третя штурмова відбила штурм «елітної» Кантемирівської дивізії рф

На Харківщині Третя штурмова відбила штурм «елітної» Кантемирівської дивізії рф

В районі населеного пункту Першотравневе 4 танкова дивізія, так звана «елітна» Кантемирівська, 1 танкової армії рф спробувала здійснити прорив колоною танків та БМП за участю багі.

Про це повідомляє пресслужба Третьої штурмової бригади.

Потрапивши під удари артилерії противник втратив перші 2 БМП ще на переправі — техніка попросту втопилася. В роботу вступили сили FPV бригади, які завдали ударів на ходу руху ворожої колони.

«Піхота позапланово десантувалася з машин і її добили скидами та артою. Епічний штурм росіян закінчився знищенням БРЕМ, яку пригнали евакуювати «потопельників», – розповіли військові.

Підсумок: мінус 10 одиниць ворожої бронетехніки, 10 двохсотих, і 30 трьохсотих рф.

«Дивимося, як перша танкова армія рф впевнено перетворюється на першу кінну. Й очікуємо нові накати на конях і віслюках», – наголосив командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький.

Агентство Телевидения Новости

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