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На Харківщині поліція затримала чоловіка за умисне вбивство

На Харківщині поліція затримала чоловіка за умисне вбивство

7 лютого до відділу поліції №1 Чугуївського районного управління надійшло повідомлення про виявлення тіла 48-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що під час спільного розпивання алкоголю між загиблим і 27-річним знайомим виник конфлікт. Зловмисник завдав потерпілому кілька ударів ножем, що спричинило смерть.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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