Без плюсових температур: погода у Харкові та області 9 лютого
Погода у Харкові та області у неділю, 9 лютого, буде морозною, без опадів. Температура в області знизиться до -11 °C.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Харкові 9 лютого
Сьогодні у Харкові буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі -7…-9 °C, вдень -1…-3 °C.
Погода на Харківщині 9 лютого
У Харківській області сьогодні очікується хмарна з проясненнями погода. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі -6…-11 °C, вдень -1…-6 °C.