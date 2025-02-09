Без плюсових температур: погода у Харкові та області 9 лютого

Погода у Харкові та області у неділю, 9 лютого, буде морозною, без опадів. Температура в області знизиться до -11 °C.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Харкові 9 лютого

Сьогодні у Харкові буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -7…-9 °C, вдень -1…-3 °C.

Погода на Харківщині 9 лютого

У Харківській області сьогодні очікується хмарна з проясненнями погода. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -6…-11 °C, вдень -1…-6 °C.

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