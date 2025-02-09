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Росія випустила понад 2000 засобів ураження по Україні за тиждень: Зеленський показав наслідки

Росія випустила понад 2000 засобів ураження по Україні за тиждень: Зеленський показав наслідки

За останній тиждень російська армія випустила по Україні понад 1260 авіабомб, майже 750 ударних дронів і понад 10 ракет різних типів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, військове виробництво РФ тримається на трьох речах: схемах обходу санкцій, високих цінах на нафту та нестачі далекобійних засобів в України.

«Ми вдячні всім партнерам, які посилюють санкції. Має бути більше глобальної роботи, щоб знизити можливості російської нафтової галузі. І ми й надалі будемо збільшувати виробництво наших ракет і дронів і закликаємо всіх партнерів інвестувати в український ОПК, тому що це інвестиції в захист життя», – наголосив Зеленський.

Агентство Телевидения Новости

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