З’явилися фото нового російського дрона, схожого на «шахед»: дальність дії – 200 км

Військові РФ вже застосовують на полі бою ударні безпілотні літальні апарати «Италмас». У мережі з’явилося перше підтвердження цього факту.

Про це пише військовий портал Defence Express.

Новий дрон-камікадзе «Италмас» РФ показала ще у вересні 2023 року – тоді йшлося про те, що виробник дронів-камікадзе «Ланцет» презентував свою нову розробку, яка мала отримати значно кращі тактико-технічні характеристики, а за виглядом і способом пуску була подібна до «Шахеда».

Тоді ж відзначалося, що випробування цього нового дрона-камікадзе стартували ще взимку 2023 року.

А вже в жовтні того ж року, після того, як ворог вперше показав «Италмас» на відео, окупанти стали говорити і про перші застосування свого нового озброєння.

«Першими про це писали так звані російські воєнкори, тоді як якихось переконливих доказів, які б підтвердили цей факт, не було», – йдеться в публікації.

Щодо тактико-технічних характеристик дрона «Италмас», то відомо, що його дальність дії орієнтовно становить близько 200 км, а маса бойової частини – десятки кг. За заявами окупантів, у дрон нібито інтегровані системи штучного інтелекту.

Агентство Телевидения Новости