Сегодня 14:57
Просмотров: 94
Під Харковом горів мікроавтобус
Напередодні в місті Мерефа Харківської області сталося загоряння мікроавтобуса Volkswagen LT 28.
Про це повідомили в Харківському райуправлінні ГУ ДСНС України у Харківській області.
«Вогнеборці 49-ї (м. Мерефа) Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області здійснили виїзд в м. Мерефа. Горів автомобіль Volkswagen LT 28», – йдеться в повідомленні.
Обійшлося без постраждалих.
Причини загоряння встановлюються.