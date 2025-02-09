Під Харковом горів мікроавтобус

Напередодні в місті Мерефа Харківської області сталося загоряння мікроавтобуса Volkswagen LT 28.

Про це повідомили в Харківському райуправлінні ГУ ДСНС України у Харківській області.

«Вогнеборці 49-ї (м. Мерефа) Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області здійснили виїзд в м. Мерефа. Горів автомобіль Volkswagen LT 28», – йдеться в повідомленні.

Обійшлося без постраждалих.

Причини загоряння встановлюються.

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