ДТП на проспекті Героїв Харкова: Toyota Camry зіткнулася з Nissan та знесла світлофор (відео)

Сьогодні, 9 лютого близько 14:30, на проспекті Героїв Харкова, 195, сталося зіткнення автомобілів Nissan X-Trail та Toyota Camry, який вилетів в дороги та зніс дорожній знак та світлофор.

Відео наслідків аварії публікують Telegram-канали.

На місці працювали медики та рятувальники. За попередніми даними, меддопомога знадобилася водію Nissan.

Інформація щодо постраждалих та обставини зіткнення уточнюються.

Агентство Телевидения Новости