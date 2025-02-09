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ДТП на проспекті Героїв Харкова: Toyota Camry зіткнулася з Nissan та знесла світлофор (відео)
Сьогодні, 9 лютого близько 14:30, на проспекті Героїв Харкова, 195, сталося зіткнення автомобілів Nissan X-Trail та Toyota Camry, який вилетів в дороги та зніс дорожній знак та світлофор.
Відео наслідків аварії публікують Telegram-канали.
На місці працювали медики та рятувальники. За попередніми даними, меддопомога знадобилася водію Nissan.
Інформація щодо постраждалих та обставини зіткнення уточнюються.