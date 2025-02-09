Окупанти завдали авіаудару в районі села Нестерне на Харківщині, три населені пункти обстріляли з артилерії

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 9 лютого. Триває 1082 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті відбулося 64 боєзіткнення.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали населені пункти:

Покровка, Новодмитрівка, Шевченкове, Велика Писарівка Сумської області;Тимофіївка, Клинова-Новоселівка, Відродженівське Харківської області;Блешня, Костобобрів Чернігівської області.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили один штурм росіян поблизу Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. Крім того, ворог завдав авіаційного удару некерованими ракетами по району населеного пункту Нестерне.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня чотири рази намагався просунутися до позицій ЗСУ в районах Богуславки, Петропавлівки та Загризового.

Агресор збільшив кількість атак до шести на Лиманському напрямку. Атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка та Новолюбівка. Одне боєзіткнення наразі триває.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости