Росіяни скинули КАБи на два населені пункти на Харківщині

Сьогодні, 9 лютого о 16:58 російська авіація вдарила трьома КАБами по відкритій місцевості поблизу села Уди Золочівської громади.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Тільки за першу декаду лютого ворог здійснив 25 ударів авіабомбами по Золочівщині

Також, як повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, близько 17:00 окупанти вдарили КАБом по приватному сектору селища Слатине Харківського району. Внаслідок удару пошкоджено щонайменше один житловий будинок. Інформації про постраждалих або пожежі не надходило.

Агентство Телевидения Новости