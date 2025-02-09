П’ять населених пунктів у Харківському районі знеструмлені внаслідок удару по ЛЕП

Сьогодні ввечері 17:00 окупанти вдарили КАБом селищу Слатине Харківського району. Вибуховою хвилею та уламками від падіння авіабомби пошкоджено не менше десяти приватних будинків.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Також було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі, внаслідок чого п’ять населених пунктів громади – Слатине, Прудянка, Цупівка, Дубівка, Нова Козача – знеструмлені.

«Фахівці дергачівського РЕМу вже почали відновлювальні роботи, спрогнозувати терміни завершення цих робіт поки що неможливо», – написав Задоренко.

Агентство Телевидения Новости