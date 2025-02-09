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Ігри Нескорених-2025: перший матч для збірної України (фото, відео)

Ігри Нескорених-2025: перший матч для збірної України (фото, відео)

Цьогоріч в «Іграх Нескорених», що стартували в Канаді 8 лютого, Україна представлена найбільшою командою військових та ветеранів. Участь у змаганнях візьмуть 33 чоловіків та двоє жінок.

Про це повідомляє Головне управління комунікацій Генерального штабу (Стратком) Збройних сил України.

Українці змагатимуться у всіх видах спорту з представниками 24 інших країн.

Як розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, до складу національної команди України на Іграх Нескорених-2025 увійшли чинний військовослужбовець Національної гвардії України Євген Тюрін та двоє ветеранів НГУ Дем’ян та Віктор.

«Ігри Нескорених дають нам безцінний дар – бачити ваші посмішки знову. Це найважливіше», – сказав Принц Гаррі, герцог Сассекський, на урочистій Церемонії відкриття Invictus Games Vancouver Whistler 2025.

На відео Принц Гаррі після своєї промови підійшов поспілкуватися з українською збірною.

Одразу після Церемонії відкриття українська команда взяла участь у першому колі відбіркового матчу з баскетболу на кріслах колісних між Україною та Колумбією.

«Обидві команди показали справжній клас: що таке драйв, енергія, братерський дух та взаємопідтримка. Вітаємо наших учасників: Віктора Дикого, Арсена Рябошапка, Олександра Андрієнка, Костянтина Копелюка, Іллю Гайдука, Олексія Тюніна, Романа Полтавця, Валерія Одайника, Дениса Смольнікова, Анатолія Бирка, Ярослава Шаркого», – йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Invictus Games: Team Ukraine у Facebook. Завершився матч рахунком 12:6 на користь української команди.

Агентство Телевидения Новости

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