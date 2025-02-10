Цієї ночі над Україною було збито 61 «шахед»

У ніч на 10 лютого 2025 року (із 21.00 9 лютого) противник атакував 83 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 61-го ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, йдеться у повідомленні.

22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), зазначають у повітряних силах.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.

Агентство Телевидения Новости