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У Харкові п’яний чоловік ображав співмешканку: на розбишаку склали протокол

У Харкові п’яний чоловік ображав співмешканку: на розбишаку склали протокол

Поліцейські Харкова склали щодо чоловіка адміністративний протокол за вчинення домашнього насильства.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області. Конфлікт між жінкою та співмешканцем стався ввечері 8 лютого. В поліцію зателефонувала 40-річна жінка. Вона повідомила, що її чоловік в стані алкогольного сп’яніння поводиться агресивно, лається, погрожує фізичною розправою.

Поліцейські ХРУП № 3 склали на 32-річного жителя Шевченківського району протокол про адміністративне правопорушення.

Співробітники сектору протидії домашньому насильству провели з родиною профілактичну бесіду та попередили чоловіка про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.

Агентство Телевидения Новости

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