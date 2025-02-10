У Харкові п’яний чоловік ображав співмешканку: на розбишаку склали протокол

Поліцейські Харкова склали щодо чоловіка адміністративний протокол за вчинення домашнього насильства.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області. Конфлікт між жінкою та співмешканцем стався ввечері 8 лютого. В поліцію зателефонувала 40-річна жінка. Вона повідомила, що її чоловік в стані алкогольного сп’яніння поводиться агресивно, лається, погрожує фізичною розправою.

Поліцейські ХРУП № 3 склали на 32-річного жителя Шевченківського району протокол про адміністративне правопорушення.

Співробітники сектору протидії домашньому насильству провели з родиною профілактичну бесіду та попередили чоловіка про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.

Агентство Телевидения Новости