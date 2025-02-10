Підпалював трансформаторні підстанції та відділення пошти у Харкові: обвинувальний акт скеровано до суду

18-річний хлопець в одному з месенджерів познайомився з чоловіком, який запропонував «підробіток» за підпали металевих шаф, які призначені для захисту приладів розподілу та обліку електроенергії, а також поштових відділень.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисник використовував пляшки із легкозаймистою сумішшю. Відео пожеж він надсилав «роботодавцю».Палій встиг пошкодити три трансформаторні підстанції та відділення «Укрпошти» у Салтівському районі.

Слідчі під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова направили до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 113 (диверсія), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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