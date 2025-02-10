Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:42
Просмотров: 79

Підпалював трансформаторні підстанції та відділення пошти у Харкові: обвинувальний акт скеровано до суду

Підпалював трансформаторні підстанції та відділення пошти у Харкові: обвинувальний акт скеровано до суду

18-річний хлопець в одному з месенджерів познайомився з чоловіком, який запропонував «підробіток» за підпали металевих шаф, які призначені для захисту приладів розподілу та обліку електроенергії, а також поштових відділень.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисник використовував пляшки із легкозаймистою сумішшю. Відео пожеж він надсилав «роботодавцю».Палій встиг пошкодити три трансформаторні підстанції та відділення «Укрпошти» у Салтівському районі.

Слідчі під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова направили до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 113 (диверсія), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 