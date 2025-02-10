Центр інноваційної науки в університеті Каразіна в Харкові: яке обладнання отримали студенти

Студенти біологічного факультету університету Каразіна віднині мають можливість працювати з сучасними дослідницькими технологіями, що формують майбутнє медицини. Йдеться про автоматизоване виділення ДНК та ПЛР-аналізи в режимі реального часу. Ці навички відповідають найвищим вимогам роботодавців у сфері молекулярної діагностики, медичної генетики та криміналістики. Є тут і віртуальний симулятор. Він забезпечує доступ до дистанційного навчання.

Катерина, студентка 4 курсу ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Зараз ми знаходимося в нашій біохімічній лабораторії і виконуємо дослідження визначення вмісту загального визначення рівня загального білка у біоптатах хрящової тканини для того, щоб дослідити чи підходить власне трансплантат по своїм характеристикам, чи він життєздатний.

У Центрі колективного користування науковим обладнанням у лабораторії хімічного факультету за проєктом Світового банку встановлені два високоефективні рідинні хроматографи.

Максим Колосов, заст. декана з наукової роботи хімічного факультету

Вони використовуються для аналізу найрізноманітніших об’єктів. Це можуть бути фармацевтичні препарати, це може бути вхідна сировина для тих чи інших підприємств. Це може бути сільськогосподарська продукція – аналіз на пестициди, аналіз води… Аналіз ґрунтів на вибухові речовини. Лікеро-горілчана продукція санепідстанції – всі ці заклади використовують дані хроматографи.

Аналіз суміші органічних сполук проводить інженерка Ольга Колосова. Завдяки рідинному хроматографу можна визначити кожен компонент. Наразі науковиця підбирає умови проведення аналізу для найефективнішого розділення.

Ольга Колосова, інженерка

Готую матеріал для лабораторної роботи, яку будуть проводити студенти. Тобто вони спочатку будуть проводити синтез і мені потрібно підібрати умови для вихідних сполук. А потім можна проконтролювати перебіг цього синтезу, результати цього синтезу, а також чистоту кінцевої сполуки, яку вони отримують.

Зважаючи на російські обстріли, Центр інноваційної науки облаштували у безпечному просторі вишу. Все – задля безпеки студентів та викладачів.

Максим Колосов, заст. декана з наукової роботи хімічного факультету

У нас теж, коли по два чи три рази вже вилітали шибки, потім в нас не було води з четвертого по восьмий поверх. Зрозуміло, що це незручно. Але ми все активніше залучаємо тих студентів, які зараз знаходяться в Харкові, тобто вони працюють наживо, вони працюють в безпечному просторі, тож ми робимо повний комплекс лабораторних робіт для тих, у кого є така можливість.

Без хроматографічних методів у галузі органічної хімії та хімії полімерів жодна публікація в наукових журналах серйозного рівня неможлива, розповідають науковці. А каразінці прагнуть, щоб про Україну та їхній виш знали у світі. Очікують в університеті й на укладання договорів на аналіз із замовниками. Це дозволить заробляти гроші й надалі покращувати наукову базу університету.





Агентство Телевидения Новости